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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：5月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月28日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期6,382.80亿台币。 
    --103甲8期公债付息6亿台币。    
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。
    --财政部发行10年期增额公债104/5R期，金额300亿台币。
    --台北富邦商业银行发行8,000万美元债。
    --Sumitomo Mitsui Banking Corporation发行6.55亿美元债。     
     
    ------------------------------------------------------------------------
   (本提存期) 
    
    **宽松因素：
    
    --央行存单到期 7,522.3亿台币  
       05/29                        4.00亿台币
       06/01                      456.00亿台币
       06/02                    5,608.00亿台币
       06/03                    1,454.30亿台币
 
    --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：
    --月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
    --月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)        

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)

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