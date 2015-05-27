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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 17:36 BJT

路透基点：上海实业控股寻求30亿港元再融资--TRLPC

路透香港5月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，上海实业控股寻求进行30亿港元(3.87亿美元)的再融资。

消息人士称，这一自行安排的子弹式贷款包括一笔三年期贷款和一笔五年期贷款。

一位消息人士称，这一贷款的结构和定价与2014年4月获得的40亿港元银团贷款相似，只是这次再融资可能将透过俱乐部贷款形式获得。

2014年融资的借款方为上海实业控股有限公司旗下的SIHL Finance Ltd，担保方为上海实业控股。

2014年贷款平分为三年期及五年期两部分，三年期利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点，五年期为加码160个基点。 (完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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