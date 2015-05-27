版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 17:38 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月27日

路透香港5月27日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             118.19                      62.02
 买入成交金额                   60.01                       37.63
 卖出成交金额                   58.18                       24.39
  
 ============================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   伊利股份       28,166,453    545,034,662     573,201,115
 2                   中国平安      326,035,548    173,071,773     499,107,321
 3                   招商银行      349,980,451    104,596,038     454,576,489
 4                   华丽家族      125,177,493    256,450,209     381,627,702
 5                   中信证券      131,299,504    167,794,181     299,093,685
 6                   中国重工       99,885,947    194,356,489     294,242,436
 7                   大同煤业      256,329,556      3,538,210     259,867,766
 8                   兴业银行      167,199,716     49,780,688     216,980,404
 9                   申能股份      181,169,301      1,029,595     182,198,896
 10                  中国建筑       73,510,425     94,539,860     168,050,285
 
 ============================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 紫金矿业        283,957,060    189,862,180     473,819,240
 2                 上海电气        129,216,020    139,032,760     268,248,780
 3                 中广核电力      134,722,910     65,269,810     199,992,720
 4                 国美电器         85,175,550     96,448,670     181,624,220
 5                 海通证券        140,322,980     31,706,080     172,029,060
 6                 恒大地产         76,187,040     89,018,250     165,205,290
 7                 人和商业        110,020,920     41,711,580     151,732,500
 8                 金山软件         48,853,200     99,753,900     148,607,100
 9                 中芯国际        102,632,620     36,352,770     138,985,390
 10                银泰商业         11,766,830    103,047,520     114,814,350
 
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here)
    

 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐