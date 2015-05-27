表格：沪港通活跃股一览--5月27日

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透香港5月27日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 118.19 62.02 买入成交金额 60.01 37.63 卖出成交金额 58.18 24.39 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 伊利股份 28,166,453 545,034,662 573,201,115 2 中国平安 326,035,548 173,071,773 499,107,321 3 招商银行 349,980,451 104,596,038 454,576,489 4 华丽家族 125,177,493 256,450,209 381,627,702 5 中信证券 131,299,504 167,794,181 299,093,685 6 中国重工 99,885,947 194,356,489 294,242,436 7 大同煤业 256,329,556 3,538,210 259,867,766 8 兴业银行 167,199,716 49,780,688 216,980,404 9 申能股份 181,169,301 1,029,595 182,198,896 10 中国建筑 73,510,425 94,539,860 168,050,285 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 紫金矿业 283,957,060 189,862,180 473,819,240 2 上海电气 129,216,020 139,032,760 268,248,780 3 中广核电力 134,722,910 65,269,810 199,992,720 4 国美电器 85,175,550 96,448,670 181,624,220 5 海通证券 140,322,980 31,706,080 172,029,060 6 恒大地产 76,187,040 89,018,250 165,205,290 7 人和商业 110,020,920 41,711,580 151,732,500 8 金山软件 48,853,200 99,753,900 148,607,100 9 中芯国际 102,632,620 36,352,770 138,985,390 10 银泰商业 11,766,830 103,047,520 114,814,350 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。