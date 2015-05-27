路透基点：汇丰为信义光能(香港)推出20亿港元三年期贷款--TRLPC

《中国报摘》--中国证券报5月10日
--目前，以“一带一路”等为代表的新兴市场受到出口企业的青睐，海外客户订单的来源正发生变化，成交量明显上升。专家认为，目前，中国与“一带一路”沿线国家和地区的贸易结合度仍有提升空间，外贸企业应增强自身的贸易“造血”能力，在发挥中国传统优势的同时，通过双方合作，共同创造和培育新的优势，实现沿线国家和地区间的贸易畅通。
路透香港5月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行汇丰周四为信义光能(香港)有限公司推出20亿港元(2.58亿美元)的三年期定期贷款。
母公司信义光能控股有限公司为担保方。
这笔贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码175个基点，平均贷款期限为2.265年。
承贷3亿港元或以上者，综合收益为220个基点，可获得102个基点的前端费用，并获得牵头行头衔；承贷1.50-2.99亿港元者，综合收益为200个基点，可获得57个基点的前端费用，并获得主办行的头衔。
回覆期限为6月17日。所筹资金将用于光伏电站项目。
信义光能是一家太阳能光伏玻璃制造商。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
--目前，以“一带一路”等为代表的新兴市场受到出口企业的青睐，海外客户订单的来源正发生变化，成交量明显上升。专家认为，目前，中国与“一带一路”沿线国家和地区的贸易结合度仍有提升空间，外贸企业应增强自身的贸易“造血”能力，在发挥中国传统优势的同时，通过双方合作，共同创造和培育新的优势，实现沿线国家和地区间的贸易畅通。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(10日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.60%附近 * •受访机构：七家 路透台北5月9日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示， 该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.60%附近，较上次的加权平均得标利率0.620% 再走低2基点左右。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行和两家外商银行，预估利率大区间在0. 60-0.62%。 以下为部分交易员看法摘要： --上周的一年期定存单利率下跌颇多，达2.4基点，且对照近期台币资金宽松的情势没 有变化，估计两年期定存单加权平均得标利率仍将走跌。 --两年期定存单外商并不介入，多是本地银行竞标，利率下跌不会如同一年期定存单下 跌幅度这么大。 --央行在明年上半年不无升息可能，若加计考虑未来利率走高风险，加权平均利率走跌 料将比一年期定存单更有限。 央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿
路透台北5月10日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单803.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,628.3亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币 05/18