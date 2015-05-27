路透基点：汇丰为信义光能(香港)推出20亿港元三年期贷款--TRLPC

重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料在0.60%附近

* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(10日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.60%附近 * •受访机构：七家 路透台北5月9日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示， 该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.60%附近，较上次的加权平均得标利率0.620% 再走低2基点左右。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行和两家外商银行，预估利率大区间在0. 60-0.62%。 以下为部分交易员看法摘要： --上周的一年期定存单利率下跌颇多，达2.4基点，且对照近期台币资金宽松的情势没 有变化，估计两年期定存单加权平均得标利率仍将走跌。 --两年期定存单外商并不介入，多是本地银行竞标，利率下跌不会如同一年期定存单下 跌幅度这么大。 --央行在明年上半年不无升息可能，若加计考虑未来利率走高风险，加权平均利率走跌 料将比一年期定存单更有限。 央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿