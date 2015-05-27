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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 18:34 BJT

路透基点：汇丰为信义光能(香港)推出20亿港元三年期贷款--TRLPC

路透香港5月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行汇丰周四为信义光能(香港)有限公司推出20亿港元(2.58亿美元)的三年期定期贷款。

母公司信义光能控股有限公司为担保方。

这笔贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码175个基点，平均贷款期限为2.265年。

承贷3亿港元或以上者，综合收益为220个基点，可获得102个基点的前端费用，并获得牵头行头衔；承贷1.50-2.99亿港元者，综合收益为200个基点，可获得57个基点的前端费用，并获得主办行的头衔。

回覆期限为6月17日。所筹资金将用于光伏电站项目。

信义光能是一家太阳能光伏玻璃制造商。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)
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