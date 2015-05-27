中国经济：依托交通重大项目稳增长，扩大基础设施有效投资--发改委

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透北京5月27日 - 中国国家发展改革委周三表示，要加快交通现代化进程，以交通重大项目为依托，创新体制机制，吸引社会资本增加投入，扩大基础设施有效投资，促进交通运输提质增效升级，为扩内需、稳增长发挥更加积极的作用。
发改委网站刊登“关于当前更好发挥交通运输支撑引领经济社会发展作用的意见”，提出加强交通规划设计，积极推进“一带一路”交通走廊、京津冀协同发展交通一体化，以及长江经济带综合立体交通走廊三大战略重大项目，加快建设中西部（含东北）交通重大项目等。
在深化体制机制改革上，发改委表示，根据交通基础设施网络性强、初期投入大、回收期长等特点，对交通PPP（政府与社会资本合作）项目实施加强指导，给社会资本清晰的参与路径、合理的投资回报预期，切实推动PPP项目落地。
同时，在北京、广东、上海、湖北等地，选取交通示范项目，制定实施方案，力争年内取得务实进展，发改委研究安排中央预算内投资给予支持。
发改委还表示将完善交通运输发展基金等政策。研究进一步支持铁路发展基金的相关政策。研究改革政府专项建设资金使用方式，对经营性项目由直接投资项目改为与社会资本共同设立交通投资基金，降低社会资本投资风险，改善投资预期，放大政府投资效应，优先投资国家重大项目。
研究设立长江经济带交通发展基金，支持区域交通建设。各地可借鉴京津冀地区建立城际铁路投资协同机制、江西省设立铁路产业投资基金等做法，研究出台投资、土地等优惠政策，鼓励民间资本设立交通产业投资基金，投资城际铁路等资产界面清晰的项目。
允许符合条件的、以新建项目设立的企业为主体发行项目收益债，支持交通重大项目发行永续期债券。规范和清理交通运输领域收费，减轻运输企业经营负担。
资金方面还将充分发挥政府资金引导作用。加大中央预算内投资对交通基础设施，特别是三大战略交通重大项目建设的支持力度，重点投向中西部铁路、城际铁路、长江等内河高等级航道、中西部支线机场和西部干线机场等重大项目。
发改委今年密集批复交通运输项目，上周三印发南京、南昌和呼和浩特三个城市轨道交通建设规划，涉及总投资额2,151.91亿元人民币。 （完）
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路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
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