路透基点：世纪金花主席失联，1.328亿美元贷款案暂时搁置--TRLPC

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透香港5月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国百货商场连锁业者世纪金花商业控股宣布主席失去联络后，世纪金花的1.328亿美元贷款已经暂时搁置。
世纪金花周三在证交所公告称，未能接触或联络主席兼主要股东吴一坚已超过六天。
世纪金花并表示，公司由不同渠道获悉，吴一坚正应内地政府有关部门的要求协助调查，公司至今无收到有关调查的通知或被要求协助调查。
吴一坚在世纪金花持股29.98%。世纪金花自上周五以来停牌，周四复牌。
世纪金花表示，集团的资产并未被扣押或冻结，业务营运及财务状况正常。
世纪金花的1.328亿美元贷款案，由彰化银行香港分行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，摩根士丹利为全球协调人。
这笔三年期贷款分为两部分，A为8,000万元人民币子弹式境内贷款，利率为人民银行基准利率的110%，B为1.20亿美元分期式离岸贷款，利率为Libor加码360个基点。
A部分以西安两座购物中心担保，并进一步分为两部分A1及A2，分别由西安鸿辉物业管理有限公司及陕西千汇置业有限公司担任借款人。
世纪金花为B部分的借款人，以股票担保，B亦分为两部分，B1用于一般企业融资，包括为境内债务再融资，B2用于离岸项目投资。
A部分的资金将用于偿还房地产贷款及营运资本。
邀请银行加入离岸贷款的条件为，最高综合收益392个基点，其中B1及B2的费用分别为100个基点及80个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。