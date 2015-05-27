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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 18:55 BJT

路透基点：世纪金花主席失联，1.328亿美元贷款案暂时搁置--TRLPC

路透香港5月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国百货商场连锁业者世纪金花商业控股宣布主席失去联络后，世纪金花的1.328亿美元贷款已经暂时搁置。

世纪金花周三在证交所公告称，未能接触或联络主席兼主要股东吴一坚已超过六天。

世纪金花并表示，公司由不同渠道获悉，吴一坚正应内地政府有关部门的要求协助调查，公司至今无收到有关调查的通知或被要求协助调查。

吴一坚在世纪金花持股29.98%。世纪金花自上周五以来停牌，周四复牌。

世纪金花表示，集团的资产并未被扣押或冻结，业务营运及财务状况正常。

世纪金花的1.328亿美元贷款案，由彰化银行香港分行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，摩根士丹利为全球协调人。

这笔三年期贷款分为两部分，A为8,000万元人民币子弹式境内贷款，利率为人民银行基准利率的110%，B为1.20亿美元分期式离岸贷款，利率为Libor加码360个基点。

A部分以西安两座购物中心担保，并进一步分为两部分A1及A2，分别由西安鸿辉物业管理有限公司及陕西千汇置业有限公司担任借款人。

世纪金花为B部分的借款人，以股票担保，B亦分为两部分，B1用于一般企业融资，包括为境内债务再融资，B2用于离岸项目投资。

A部分的资金将用于偿还房地产贷款及营运资本。

邀请银行加入离岸贷款的条件为，最高综合收益392个基点，其中B1及B2的费用分别为100个基点及80个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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