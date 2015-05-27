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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 19:06 BJT

国际油市：亚洲燃料油升水连续第二日上涨，升至两个半月高位

路透新加坡5月27日 - 亚洲380-cst燃料油升水周三连续第二日上涨，升至两个半月高位，受益于市场走坚的预期推升报价。

路透数据显示，380-cst燃料油升水上涨0.31美元至每吨较新加坡现货报价升水0.69美元。

对380-cst燃料油的最低报价周三在每吨升水2.75美元左右，周二则为2.25美元。

今夏来自沙特的供给可能会受到抑制。

交易员和分析师表示，沙特对油品的需求今夏可能较上年同期增长最多20%，因高温天气推升电力需求，不过新炼厂将限制进口需求。

今年对燃料油的需求最多或攀升20%，不过对价格较高的柴油的需求可能持平于去年。

ESAI Energy和Energy Aspects的分析师表示，预计今夏沙特用于发电的燃料油需求将达到每日42-43万桶，去年则为30-41万桶。沙特对燃料油的需求占到该地区需求量的近三分之一。

有一笔现货交易达成。联合石化以每吨较新加坡现货报价贴水4.50美元的价格，向兴隆出售2万吨380-cst燃料油，船期为6月11-15日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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