更新版 1- 路透基点：永丰银行寻求为汉能及其贷款行安排一次会面--TRLPC

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路透香港5月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为汉能资本有限公司8,200万美元银团贷款的额度代理行，永丰银行香港分行正寻求为是次贷款的现有贷款行、及借款人母公司高管安排一次会面。此前汉能的一家关联公司股票暂停交易。

去年12月，永丰银行香港分行为汉能资本安排是次贷款。据消息人士透露，该行目前正寻求5月底在香港举行一次会谈，让汉能控股集团有限公司的董事长及高级财务主管，对汉能薄膜发电集团有限公司在香港上市的股票暂停交易一事作出澄清和评论。

永丰银行已于5月21日向借款人发函。此前一天，汉能薄膜发电暴挫47%后停牌，市值蒸发1,443亿港元。

永丰银行应几家参贷行的要求寻求召集会议。是次贷款案拥有中国进出口银行开具的备用信用证(SBLC)作为抵押品。

“我们的高层非常担心目前的情况，对该公司的偿债能力表示关切。最坏的情况莫过于，汉能无力偿还贷款。不过备用信用证可以作为补偿，”其中一家贷款行的员工称。

汉能资本是汉能控股集团旗下一员，而汉能控股集团是一总部位于北京的再生能源公司。12月时，汉能资本敲定3.5年期子弹式定期贷款，该贷款的综合收益为276个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点，吸引来自中国、韩国、中东及台湾等10家银行参与联贷。

工银亚洲及永丰银行联手担任牵头行兼簿记行，彰化银行香港分行、中国光大银行香港分行、Doha Bank、远东国际商业银行香港分行、华南银行香港分行、以及Woori Global Markets Asia为牵头行。板信银行、土地银行香港分行、以及合作金库也都参与此一贷款。

5月20日时，一名熟悉事况的消息人士向路透表示，汉能薄膜发电集团已经遭到香港证券及期货事务监察委员会(SFC)调查市场操纵指控已有数周之久。

在次日发出的一份声明中，该公司称并不清楚股价崩跌的任何理由，该集团各方面皆正常营业。该公司并补充称财务状况良好，没有逾期贷款。

在股价崩跌之前，汉能薄膜发电股价自9月以来已经攀升五倍，受助于沪港通开放后中国流向香港的投资资金。3月股价达到高点时，该公司总市值高达480亿美元，超过20几家竞争对手的总核，使得创办人暨董事长李河君跻身中国富豪之林，尽管多位分析师及市场观察人士对汉能乐观评论的真实性提出质疑。

汉能相关的情势发展再度让中国的公司治理议题成为各界关注焦点，对中国企业放贷的方显也已然增加。

5月21日，也就是永丰银行致函汉能的那一天，另一家中国企业宣布董事长已不见踪影。中国连锁百货业者--世纪金花商业控股有限公司的1.328亿美元联贷案停摆，此前这家香港上市公司宣布已经有超过六天无法联络上董事会主席暨及执行董事吴一坚。

在同一天，中国卫浴设备制造商中宇建材集团表示将申请重整，并已经解雇首席执行官(CEO)及首席运营官(COO)。这家法兰克福上市公司周四稍早表示，可能需要申请重整，因预期对中宇香港的减记将造成严重亏损。

去年7月，中宇取得一笔3亿美元五年期贷款，承贷银行包括三菱东京日联银行、瑞穗银行及三井住友银行。该笔贷款要到2015年10月31日才开始偿还部份本金。

本月稍早，香港上市公司桑德国际已全额提前偿还1.1亿美元的银团贷款，暂时避免出现更大范围的债务违约。这家中国污水处理公司在提前还款之前，股票于3月16日停牌，当时该公司称要推迟公布2014年全年财报。

4月底时，香港上市公司中软国际与银行就1亿美元银团贷款进行协商，因一名大股东退出该公司，导致违反贷款合约。