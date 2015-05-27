东南亚股市：多数因外资卖超而下滑，泰国股市回升

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 403.37 -3.88 -0.95 -1.80 410.77
新加坡 3424.94 -35.04 -1.01 +1.78 3365.15
马来西亚 1755.05 -9.02 -0.51 -0.35 1761.25
泰国 1500.84 2.86 +0.19 +0.21 1497.67
印尼 5253.39 -67.51 -1.27 +0.51 5226.95
菲律宾 7598.70 -129.80 -1.68 +5.09 7230.57
越南 566.48 -0.72 -0.13 +3.82 545.63
(完)
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路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。