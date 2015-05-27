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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 19:42 BJT

东南亚股市：多数因外资卖超而下滑，泰国股市回升

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 403.37 -3.88 -0.95 -1.80 410.77

新加坡 3424.94 -35.04 -1.01 +1.78 3365.15

马来西亚 1755.05 -9.02 -0.51 -0.35 1761.25

泰国 1500.84 2.86 +0.19 +0.21 1497.67

印尼 5253.39 -67.51 -1.27 +0.51 5226.95

菲律宾 7598.70 -129.80 -1.68 +5.09 7230.57

越南 566.48 -0.72 -0.13 +3.82 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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