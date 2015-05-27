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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 19:24 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货因午后卖压收低，早盘涨势遭逆转

路透吉隆坡5月27日 - 马来西亚棕榈油期货周三收低，受到午后的卖压拖累，早盘时由于马币(林吉特)走软而录得的涨势遭遇逆转。马币贬值一度推动棕榈油价格升至近两周高位。

指标棕榈油期货价格本周稍早从逾三周低点拉回，跟随中国和美国豆油价格涨势；5月迄今的出口需求旺盛也助涨了棕榈油价格涨势。不过交易员表示，价格能否继续攀升，还取决于强劲需求能否持续到下个月。

“需求以及豆油市场上扬，一致推动棕榈油价格走高。不过当价格触及2,190马币后出现一些阻力，”一名当地大宗商品经纪商的交易员表示。

“一个重要问题在于，目前的出口势头能否持续到6月，”该交易员称。

另一名马来西亚的棕榈油交易员表示，临近收盘时的卖压打压价格收低，不过仍处于2,150-2,200马币的区间。

指标8月棕榈油期货 收盘小跌0.3%至每吨2,176马币，盘中稍早一度触及2,198马币的5月15日以来高位。

总成交量为29,325口，低于35,000口的平均值。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 王洋)
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