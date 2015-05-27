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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 19:45 BJT

香港个股：华平投资集团开始出售神州租车股票，价值最高3.41亿美元

路透香港5月27日 - 美国华平投资集团 周三开始出售价值最多3.41亿美元的神州租车 股票，希望借股价上涨之机锁定获利。神州租车是中国最大的租车公司，其股价自去年9月底上市以来已经上涨逾一倍。

路透看到的文件显示，华平投资集团正透过旗下公司Amber Gem Holdings，出售1.4亿股神州租车股票，参考价格区间为18.35-18.90港元。

该参考价格区间较神州租车周三收盘价最多折价7.2%。(完)
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