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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 19:50 BJT

国际油市：亚洲柴油现货价差小升，但沙特进口大减遏制涨幅

路透新加坡5月27日 - 亚洲柴油现货价差周三小升，不过交易员表示涨幅受限，因沙特的柴油进口量预计在今年夏季会触及纪录低点。

路透数据显示，含硫500ppm的柴油现货价差上涨0.01美元，至每桶较新加坡报价贴水0.25美元。

交易员表示，今年沙特的柴油进口预计将触及纪录低点，因新炼厂能够满足需求，这可能会抑制亚洲柴油的裂解价差。

交易员表示，今夏沙特阿美的贸易部门可能在现货市场买入约30-150万桶5月交货的柴油，低于去年5月的570万桶。

他们还表示，6月该公司可能买入120-150万桶柴油，低于去年6月的906万桶。

行业知情人士称，马来西亚国有公司Petronas计划不再展期租约在Tanjung Langsat Terminal (One)继续存储柴油，目前的租赁合同在5月末到期。

该消息人士称，该公司已签署了1年租赁合同，在该终端租赁约7万立方米空间，用于储存柴油。

尚不清楚为何Petronas不再续约。

新加坡现货市场上，托克以每桶较6月9-15日新加坡平均报价贴水0.20美元的价格，从中石油买入15万桶含硫500ppm、船期为6月11-15日的柴油。

维多以每桶较6月15-19日新加坡平均报价贴水0.25美元的价格，从Winson Oil买入15万桶含硫500ppm、船期为6月16-20日的柴油。

ENOC以每桶较中东报价升水1.40美元的价格，从Ras Laffan买入24.5万桶航煤。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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