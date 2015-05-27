国际油市：亚洲柴油现货价差小升，但沙特进口大减遏制涨幅

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透新加坡5月27日 - 亚洲柴油现货价差周三小升，不过交易员表示涨幅受限，因沙特的柴油进口量预计在今年夏季会触及纪录低点。
路透数据显示，含硫500ppm的柴油现货价差上涨0.01美元，至每桶较新加坡报价贴水0.25美元。
交易员表示，今年沙特的柴油进口预计将触及纪录低点，因新炼厂能够满足需求，这可能会抑制亚洲柴油的裂解价差。
交易员表示，今夏沙特阿美的贸易部门可能在现货市场买入约30-150万桶5月交货的柴油，低于去年5月的570万桶。
他们还表示，6月该公司可能买入120-150万桶柴油，低于去年6月的906万桶。
行业知情人士称，马来西亚国有公司Petronas计划不再展期租约在Tanjung Langsat Terminal (One)继续存储柴油，目前的租赁合同在5月末到期。
该消息人士称，该公司已签署了1年租赁合同，在该终端租赁约7万立方米空间，用于储存柴油。
尚不清楚为何Petronas不再续约。
新加坡现货市场上，托克以每桶较6月9-15日新加坡平均报价贴水0.20美元的价格，从中石油买入15万桶含硫500ppm、船期为6月11-15日的柴油。
维多以每桶较6月15-19日新加坡平均报价贴水0.25美元的价格，从Winson Oil买入15万桶含硫500ppm、船期为6月16-20日的柴油。
ENOC以每桶较中东报价升水1.40美元的价格，从Ras Laffan买入24.5万桶航煤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。