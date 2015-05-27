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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 20:24 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差出现技术性反弹，但市场形势仍不佳

路透新加坡5月27日 - 亚洲石脑油裂解价差升至四日高位每吨84.38
美元，贸易和行业分析人士表示，这是受到需求以及此前市场因供给充裕
大幅下滑后技术性修正的支撑。
    
    一位行业分析师称：“石脑油裂解价差已反弹，但更多的是技术性修
正，因为之前跌得太多了。市场低迷，但有点过于低迷了。”
    
    交易员称，韩国的LG化学买入一艘7月上半月发货、运抵丽水的石脑
油船货，另买入一艘同船期、运抵大山的石脑油船货。价格是成本加运费
价每吨较日本报价升水1.50-2.50美元。
    
    该消息未能得到直接证实，因LG化学通常不对自己的交易置评。
    
    这一升水反映出市场大幅度走弱，因LG化学5月4日曾支付略多于5美
元的贴水，买入6月上半月的船货。
    
    由于6月欧洲到岸亚洲的石脑油很多，并且有逾20万吨液化石油气供
给，所以库存充足。
    
    不过交易员表示供给形势尚未达到可怕的程度。
    
    日本的石脑油库存也上升，官方数据显示5月23日当周库存增加56,00
0千升，至170万千升。    
    
    新加坡现货市场上，Sietco以每吨565美元从BP手中买入一船上半月
石脑油。
    
    托克以每桶79.70美元的价格，从中石油买入6月16-20日装船的92号
汽油船货。(完)
      
      
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 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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