国际油市：亚洲石脑油裂解价差出现技术性反弹，但市场形势仍不佳

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
路透新加坡5月27日 - 亚洲石脑油裂解价差升至四日高位每吨84.38 美元，贸易和行业分析人士表示，这是受到需求以及此前市场因供给充裕 大幅下滑后技术性修正的支撑。 一位行业分析师称：“石脑油裂解价差已反弹，但更多的是技术性修 正，因为之前跌得太多了。市场低迷，但有点过于低迷了。” 交易员称，韩国的LG化学买入一艘7月上半月发货、运抵丽水的石脑 油船货，另买入一艘同船期、运抵大山的石脑油船货。价格是成本加运费 价每吨较日本报价升水1.50-2.50美元。 该消息未能得到直接证实，因LG化学通常不对自己的交易置评。 这一升水反映出市场大幅度走弱，因LG化学5月4日曾支付略多于5美 元的贴水，买入6月上半月的船货。 由于6月欧洲到岸亚洲的石脑油很多，并且有逾20万吨液化石油气供 给，所以库存充足。 不过交易员表示供给形势尚未达到可怕的程度。 日本的石脑油库存也上升，官方数据显示5月23日当周库存增加56,00 0千升，至170万千升。 新加坡现货市场上，Sietco以每吨565美元从BP手中买入一船上半月 石脑油。 托克以每桶79.70美元的价格，从中石油买入6月16-20日装船的92号 汽油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。