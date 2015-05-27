美国各类经济指标总览--2015/5/27

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
美国商务部周三将5月19日公布的4月建筑许可修正至增长9.8%，年率为114万户。之前公布的 数据为增长10.1%，年率为114.3万户。 当前值 前次值 失业率(%) 5.4 (4月) 5.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加22.3 (4月) 增加8.5 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.3 (4月) +0.2 (3月) 实质所得(%) 持平 (4月) -0.3 (3月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.4 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.2 (4月) +0.2 (3月) 国内生产总值(GDP)(%) +0.2 (第一季初值) +2.2 (第四季终值) GDP平减指数(%) -0.1 (第一季初值) +0.2 (第四季终值) 零售销售(%) +0.0 (4月) +1.1 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差513.7 (3月) 逆差358.9 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) -0.3 (4月) -0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 78.2 (4月) 78.6 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 27.4 (5月16日当周 26.4 (5月9日当周) ) 联邦预算(亿美元) 盈余1,570 (4月) 赤字530 (3月) 领先指标(%) +0.7 (4月) +0.4 (3月修正值) 个人所得(%) 持平 (3月) +0.4 (2月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (3月) +0.2 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加205.2 (3月) 增加147.9 (2月修正值) 企业库存(%) +0.1 (3月) +0.2 (2月) 建筑支出(%) -0.6% (3月) 持平 (2月修正值) 消费者信心 95.4 (5月) 94.3 (4月修正值) 房屋开工(万户) 113.5 (4月) 94.3 (4月修正值) 建筑许可(万户) 114 (4月修正值) 103.8 (3月修正值) 成屋销售(万户) 504 (4月) 521 (3月修正值) 新屋销售(万户) 51.7 (4月) 48.4 (3月修正值) 工厂订单(%) +2.1 (3月) -0.1 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -0.5 (4月) +5.1 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 57.8 (4月) 56.5 (3月) 供应管理协会制造业指数 51.5 (4月) 51.5 (3月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (3月修正值) +0.2 (2月修正值) 进口物价(%) -0.3% (4月) -0.2% (3月修正值) 出口物价(%) -0.7% (4月) +0.1% (3月修正值) 单位劳工成本(%) +5.0 (第一季初值) +4.2 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -1.9 (第一季初值) -2.1 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,135 (第四季) 赤字989 (第三季修正值)
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 美元承压，因美国公债收益率转跌 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿，点燃投资者的避险意愿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治不确定性都可能打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.415，远离周二触及的三周高点99.688。 “科米的消息被视为打压风险偏好，消息引发美元下跌，”State Street Bank and Trust驻东京分支经理Bart Wakabayashi说。 “‘特朗普行情’曾在大选后推高美元，但眼下我们必须看看他是否能兑现所有承诺，”Wakabayashi说。 美债收益率下滑也
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，阿曼苏丹国正在向数家中资银行筹办36亿美元五年期到期一次性偿还贷款。