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市场报道 | 2015年 5月 27日 星期三 21:02 BJT

表格：美国4月建筑许可修正后为增长9.8%，年率为114万户

路透5月27日 - 美国商务部周三将5月19日公布的4月建筑许可修正至增长9.8%，年率为114万户；之前公布的数据为增长10.1%，年率为114.3万户。

经季节调整后的建筑许可如下:

变动百分比(%) 4月 前值 3月 前值 15年4月/14年4月 前值

建筑许可 9.8 10.1 -5.5 -5.5 6.1 7.9

年率(千户) 4月 前值 3月 前值 14年4月 前值

建筑许可　 1,140 1,143 1,038 1,038 1,074 1,059

建筑许可(千户) 4月 前值 3月 前值 14年4月 前值

独栋房屋 666 666 642 642 622 597

多户房屋 474 477 396 396 452 462 (完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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