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货币新闻 | 2015年 5月 27日 星期三 21:41 BJT

美国热股：蒂芙尼季度营收下滑，但股价盘初飙升逾10%

路透5月27日 - 高档珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 公布季度营收下滑5%，因美元升值令游客在其美国店铺的消费热情降低，同时也令海外营收缩水。

该股周三盘初飙升10.48%，周二收报85.53美元。(完)
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