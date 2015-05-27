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货币新闻 | 2015年 5月 27日 星期三 21:42 BJT

美国热股：阿里巴巴参与发起的网商银行获批准开业，股价盘初小跌

路透5月27日 - 浙江省银监局网站称，中国浙江网商银行周三获准开业，为首批五家试点民营银行中第五家。这也是去年民营银行试点政策实施以来，浙江省内第二家民营银行。阿里巴巴 是网商银行的主要发起人之一。

阿里巴巴股价周三盘初下跌0.35%，周二收报92.52美元。(完)
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