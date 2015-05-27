版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 27日 星期三 21:41 BJT

美国股市：开高，从周二的大跌态势中反弹

路透5月27日 - 美国股市周三开高，从昨日的跌势中反弹。前一日美国股市录得三周来最大单日跌幅，因美元取得两年来最大涨幅。

1332GMT时，道琼工业指数 上涨40.6点或0.23%，报18,082.14。标准普尔500指数 上涨3.57点或0.17%，至2,107.77点。Nasdaq指数 上涨9.83点或0.2%，报5,042.58点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐