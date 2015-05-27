英国债市：英国通膨保值公债标售需求为2月来最强

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透伦敦5月27日 - 英国周三标售通膨保值公债，需求为2月来最强，因在标售前价格下跌，鼓励投资者吸纳供应。
英国发售7亿英镑2058年3月到期的通膨保值公债，收益率为0.125%，投标倍数为2.03，需求为2月4日发售2024年到期通膨保值公债来最强。
这是英国首次常规发售2058年到期的通膨保值公债，去年7月透过银团发售发行了同年期通膨保值公债。
“标售前，有一些价格折让，所以顺利鼓舞投资者吸纳供应。看来潜在需求强劲，毫无疑问是退休基金推动的，”RIA Capital策略师Nick Stamenkovic说。
英国债务管理局(DMO)下月将发售32.5亿英镑收益率为2.0%于2025年到期的英债 、收益率为0.125%于2024年到期的通膨保值公债 和收益率为3.5%于2045年到期的英债。
在现货市场，英债价格小跌，10年期英债/德债收益率差 几无变动，在大约133个基点。
10年期英债收益率报1.89%，日内上涨1个基点。(完)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。