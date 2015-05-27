英国债市：英国通膨保值公债标售需求为2月来最强

路透伦敦5月27日 - 英国周三标售通膨保值公债，需求为2月来最强，因在标售前价格下跌，鼓励投资者吸纳供应。

英国发售7亿英镑2058年3月到期的通膨保值公债，收益率为0.125%，投标倍数为2.03，需求为2月4日发售2024年到期通膨保值公债来最强。

这是英国首次常规发售2058年到期的通膨保值公债，去年7月透过银团发售发行了同年期通膨保值公债。

“标售前，有一些价格折让，所以顺利鼓舞投资者吸纳供应。看来潜在需求强劲，毫无疑问是退休基金推动的，”RIA Capital策略师Nick Stamenkovic说。

英国债务管理局(DMO)下月将发售32.5亿英镑收益率为2.0%于2025年到期的英债 、收益率为0.125%于2024年到期的通膨保值公债 和收益率为3.5%于2045年到期的英债。

在现货市场，英债价格小跌，10年期英债/德债收益率差 几无变动，在大约133个基点。