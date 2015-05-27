欧洲股市：反弹，受希腊和债权人将达成协议的前景提振

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨1.3%
* 诺基亚劲升3.6%，受并购计划推动
路透伦敦5月27日 - 欧洲股市周三从一周低位反弹，受希腊和债权人将达成协议的前景支撑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.27%，报1,622.96点。交易商表示，希腊和债权人开始起草技术层面债务协议的消息，令股市反弹的幅度扩大。
不过，欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，希腊和债权人的磋商尚未到起草协议的阶段。
“显然市场对所有这些事件作反应，他们希望希腊和债权人达成协议，希腊继续留在欧元区内，”IG分析师Chris Beauchamp说。
“但你不能真的相信任何事，直至官方协议放到桌上，而且已经签署。在那一刻来临前，一切都是未知数。”
希腊股市 收涨3.6%。
周三公布的调查显示德国6月消费者信心改善，因人们更愿意采购。 消息也支撑股市。
诺基亚 劲升3.6%，之前诺基亚宣布收购美国公司Eden Rock Communications的计划
能源股也有买需，STOXX Europe 600油气指数 上升0.7%。
英国富时100指数 收涨1.21%，报7,033.33点。法股CAC指数 收高1.95%，报5,182.53点。德股DAX指数 收涨1.26%，报11,771.13点。(完)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周二在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。