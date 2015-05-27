欧洲汇市：英镑/美元跌至三周低位，女王启动就欧盟地位举行公投的进程

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透伦敦5月27日 - 英镑兑美元周三触及英国选举后的最低水平，此前英国女王在议会发表演时启动了英国就是否留在欧盟将进行公投的进程。
英国女王伊丽莎白二世宣布，保守党政府计划在执政的第一年通过在2017年底之前就英国欧盟成员国地位进行公投的法案。英国首相卡梅伦曾表示，会在2017年底前举行这公投，他目前面对的压力是给出公投举行的确切时间，以及他希望欧盟会进行怎样的改革。
英镑兑美元 下跌最多0.6%，至1.5301美元，为5月8日来最低，当日英国公布选举结果，卡梅伦领导的中右翼保守党意外在议会中赢得多数议席。
“过去几日很多人买入英镑，所以市场寻找入一切理由卖出这些仓位，所以英镑有如此反应，”法国农业信贷集团外汇策略欧洲主管Adam Myers说。
“尽管英国很可能希望留在欧盟，但在英镑走强以来，任何政治不确定性都是引发少量英镑头寸挤仓或被出脱的很好的理由。”
分析师一直对英国退出欧盟表示担忧。许多人表示，这将对英国经济带来风险。
希腊和债权人接近达成协议的消息提振欧元。英镑兑欧元 下跌0.5%，报0.71015英镑，从稍早触及的0.70565英镑的两个半月高位回落。
英国周四将公布第一季GDP数据修正值，预计较上年同期成长2.5%。这可能为英镑走势设定方向。(完)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。