欧洲汇市：英镑/美元跌至三周低位，女王启动就欧盟地位举行公投的进程

路透伦敦5月27日 - 英镑兑美元周三触及英国选举后的最低水平，此前英国女王在议会发表演时启动了英国就是否留在欧盟将进行公投的进程。

英国女王伊丽莎白二世宣布，保守党政府计划在执政的第一年通过在2017年底之前就英国欧盟成员国地位进行公投的法案。英国首相卡梅伦曾表示，会在2017年底前举行这公投，他目前面对的压力是给出公投举行的确切时间，以及他希望欧盟会进行怎样的改革。

英镑兑美元 下跌最多0.6%，至1.5301美元，为5月8日来最低，当日英国公布选举结果，卡梅伦领导的中右翼保守党意外在议会中赢得多数议席。

“过去几日很多人买入英镑，所以市场寻找入一切理由卖出这些仓位，所以英镑有如此反应，”法国农业信贷集团外汇策略欧洲主管Adam Myers说。

“尽管英国很可能希望留在欧盟，但在英镑走强以来，任何政治不确定性都是引发少量英镑头寸挤仓或被出脱的很好的理由。”

分析师一直对英国退出欧盟表示担忧。许多人表示，这将对英国经济带来风险。

希腊和债权人接近达成协议的消息提振欧元。英镑兑欧元 下跌0.5%，报0.71015英镑，从稍早触及的0.70565英镑的两个半月高位回落。