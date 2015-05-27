芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受豆粕攀升和低吸买盘提振

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透芝加哥5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，结束之前连续五日下跌的頽势，因豆粕市场上涨，为大豆提供支撑。
在大部份大豆合约周二跌至纪录低位后，市场出现逢低买入，这也支撑大豆市场。
豆粕期货劲升2%，触及5月18日来最高。
近月豆粕合约涨幅大于远月合约，因现货市场供应吃紧。
豆油期货收低，因原油价格下跌和技术性卖盘带来压力。
在指标CBOT-7月豆油期货合约 未能留守在30日移动均线以上后，该合约跌穿40日、50日和100日移动均线主要支撑位。
美国农业部公布，截至5月24日，美国大豆种植完成率为61%，较五年均值多6个百分点。大豆出苖率也好于正常水平。
7月大豆期货合约 收涨4-1/2美分，报每蒲式耳9.27美元。
7月豆粕合约 收高6.2美元，报每短吨308.1美元。7月豆油合约 收低0.41美分，报31.73美分。
今日CBOT大豆预估成交量为189,322口，豆粕为105,850口，豆油为84,381口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)