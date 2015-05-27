芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受豆粕攀升和低吸买盘提振

路透芝加哥5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，结束之前连续五日下跌的頽势，因豆粕市场上涨，为大豆提供支撑。

在大部份大豆合约周二跌至纪录低位后，市场出现逢低买入，这也支撑大豆市场。

豆粕期货劲升2%，触及5月18日来最高。

近月豆粕合约涨幅大于远月合约，因现货市场供应吃紧。

豆油期货收低，因原油价格下跌和技术性卖盘带来压力。

在指标CBOT-7月豆油期货合约 未能留守在30日移动均线以上后，该合约跌穿40日、50日和100日移动均线主要支撑位。

美国农业部公布，截至5月24日，美国大豆种植完成率为61%，较五年均值多6个百分点。大豆出苖率也好于正常水平。

7月大豆期货合约 收涨4-1/2美分，报每蒲式耳9.27美元。

7月豆粕合约 收高6.2美元，报每短吨308.1美元。7月豆油合约 收低0.41美分，报31.73美分。

今日CBOT大豆预估成交量为189,322口，豆粕为105,850口，豆油为84,381口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)