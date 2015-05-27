芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因对美国作物受损的忧虑缓解

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第三日走低，交易商表示，因技术性卖盘，且对美国大平原南部作物受到损坏的忧虑缓解。
美元指数 上涨增加市场压力。全球供应充足原本已令美国小麦市场承压。
美国农业部周二稍晚公布，最新一周美国冬麦优良率为45%，和之前一周持平，缓解对美国大平原降暴雨和洪涝影响当地小麦生长的担忧。
农业部称，最新一周美国春麦优良率为69%，高于之前一周的65%。
CBOT-7月小麦在隔夜时段下跌至近两周低位4.82美元，之后缩减跌幅。该合约收位低于多数重要的移动均线。
7月小麦期货 跌5-3/4美分,结算价报每蒲式耳4.87-3/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为179,731口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)