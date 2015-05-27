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市场报道 | 2015年 5月 28日 星期四 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因对美国作物受损的忧虑缓解

路透5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第三日走低，交易商表示，因技术性卖盘，且对美国大平原南部作物受到损坏的忧虑缓解。

美元指数 上涨增加市场压力。全球供应充足原本已令美国小麦市场承压。

美国农业部周二稍晚公布，最新一周美国冬麦优良率为45%，和之前一周持平，缓解对美国大平原降暴雨和洪涝影响当地小麦生长的担忧。

农业部称，最新一周美国春麦优良率为69%，高于之前一周的65%。

CBOT-7月小麦在隔夜时段下跌至近两周低位4.82美元，之后缩减跌幅。该合约收位低于多数重要的移动均线。

7月小麦期货 跌5-3/4美分,结算价报每蒲式耳4.87-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为179,731口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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