《全球汇市》美元兑日圆触及八年高位，欧元小涨

* 日本经济财政大臣甘利明对日圆跌势表示忧虑，但不足以遏制日圆卖盘

* 在希腊消息传出前，欧元兑美元触及一个月低位

* 希腊债务磋商消息提振对希腊很快达成协议的希望

路透纽约5月27日 - 美元兑多数主要货币周三上涨，兑日圆触及八年高位，因有迹象显示美国经济将在第一季滑入低谷后反弹，引发市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍晚升息。

欧元兑美元从一个月低点回升，此前有报导称，希腊和债权人就释放希腊余下救助资金，避免违约的协商取得进展，接近达成协议。

日圆的自动止损卖单被触动，也燃点美元涨势。交易商称，日圆兑美元交投在相对狭窄的区间内。

“我们突破一技术形态，因为美元普涨，”Brown Brothers Harriman & Co.首席全球汇市策略师Marc Chandler在谈到日圆时表示。

日本经济财政大臣甘利明周三表示，近期汇率波动反映美元涨势而非日圆跌势，但不乐见汇率迅速波动。 他的言论，和之前日本财务省及日本央行官员的暗示一致。

交易商没有对甘利明的讲话作反应，美元兑日圆 在EBS交易平台触及123.875日圆的八年高位，最新上涨0.6%，报123.840日圆，今年迄今累积上涨3.5%。

不过，欧元兑美元的反弹力度温和，因欧洲官员淡化即将达成希腊债务协议的臆测。

“听取所有这些言论时都要打一个大大的问号，不过，当有迹象显示在向达成协议迈进时，总是对欧元有帮助，”野村证券国际汇市策略师Charles St. Arnaud说。

欧元稍早下跌，因欧洲央行计划加快购债进度，令市场对美元和欧元将出现平价的观点重燃。

在EBS平台，欧元兑美元 最新上升0.2%，报1.08925美元，稍早触及一个月低位1.0819美元。两周前欧元接近三个半月高位。

对美元的信心重燃，提振美元指数 升至逾一个月最高97.775。最新上升0.1%，报97.371。