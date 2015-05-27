加拿大股市：收高0.4%，尽管能源股下跌带来压力

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透多伦多5月27日 - 加拿大主要股指周三反弹，银行股和工业股上涨，领升股指，这盖过了能源股下跌带来的压力，能源股和商品价格一起走低。
加拿大航空公司 劲升8%，升幅居前，此前公司称，其养老金基金缺口已经消失，公司将有更多现金回馈给投资者或购置新飞机。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上涨59.66点，或0.40%，收报15,110.47点。
银行股全面上涨，多家加拿大大型银行公布季度业绩，令对油价下跌和加拿大经济迟缓带来的影响的担忧缓解。
满地可银行(Bank of Montreal) 和加拿大国民银行 均微幅上涨，此前两家银行公布的季度获利高于预期，且上调股息。
道明银行和加拿大丰业银行股价也上升。这两家银行将在本周稍后公布业绩。
能源股回落0.7%，因油价急跌。(完)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)