加拿大股市：收高0.4%，尽管能源股下跌带来压力

路透多伦多5月27日 - 加拿大主要股指周三反弹，银行股和工业股上涨，领升股指，这盖过了能源股下跌带来的压力，能源股和商品价格一起走低。

加拿大航空公司 劲升8%，升幅居前，此前公司称，其养老金基金缺口已经消失，公司将有更多现金回馈给投资者或购置新飞机。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上涨59.66点，或0.40%，收报15,110.47点。

银行股全面上涨，多家加拿大大型银行公布季度业绩，令对油价下跌和加拿大经济迟缓带来的影响的担忧缓解。

满地可银行(Bank of Montreal) 和加拿大国民银行 均微幅上涨，此前两家银行公布的季度获利高于预期，且上调股息。

道明银行和加拿大丰业银行股价也上升。这两家银行将在本周稍后公布业绩。