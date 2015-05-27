金砖国家：5月27日股汇市收盘纵览

路透5月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月27日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.72%或7.36点，报1,019.09点。

中国股市：沪综指收升续创逾七年新高，大盘维持强势震荡

中国汇市：人民币收涨尽收昨日失地，受大行结汇需求推升

香港股市：跟随全球市场下跌，但资金流入憧憬限制跌幅

============================================================================

巴西股市：巴西指标Bovespa指数 收复上日部分跌幅，银行股领涨，该类股近期重挫，受所得税规定调整的疑虑拖累。Bovespa指数收盘上扬1.13%，报54,236.25点，上日收报53,629.78点。

巴西汇市：拉美货币走跌，受美国升息前景影响。巴西雷亚尔下跌至接近两个月低位，近期一项预算紧缩提案进展的疑虑打压雷亚尔。雷亚尔兑美元 一度低见3.185，之后于午盘收复部分跌幅，收报3.1440/52，上日收报3.1480/00。

============================================================================

南非股市：主要股指收盘下跌，家具零售商Lewis Group 跌势较为明显，因该公司公布全年获利下滑，当日股价下跌1.18%至92兰特。指标Top-40指数 小跌0.07%，报46,885点，大盘综合指数 微跌0.06%，报52,933点。

南非汇市：兰特兑美元持稳，尽管美元上涨

=========================================================================

印度股市：收盘几无变动，受降息激励的银行股涨势，被塔塔汽车 跌势抵销。指标BSE指数 小涨0.12%，报27,564.66点。NSE指数 微幅收低0.06%，至8,334.60点。

印度汇市：印度卢比兑美元 收盘小跌至64.01/02，上日收报63.98/99，受进口商月底的美元需求影响。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.26%，报1,012.210点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.78%，报548.59点。