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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 06:06 BJT

《日本重要政经日程》--5月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    5月27日(三)
    
    2350 - 4月零售销售
    
    2350 - 一周资本流动数据
    
    5月28日(四)
    
     --  - 2015年日本-非洲矿业与资源商业研讨会
    
    0120 - 标售三个月期贴现国库券
    
    0130 - 标售两年期政府公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 戴素萍)

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