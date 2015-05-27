《日本重要政经日程》--5月28日

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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(除特别说明外，均为GMT时间) 5月27日(三) 2350 - 4月零售销售 2350 - 一周资本流动数据 5月28日(四) -- - 2015年日本-非洲矿业与资源商业研讨会 0120 - 标售三个月期贴现国库券 0130 - 标售两年期政府公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。