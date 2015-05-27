《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月27日

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 41.89 -0.90 -2.10 1378776
搜狐 65.58 -0.11 -0.17 313591
网易 143.87 -0.52 -0.36 985029
百度 201.45 +1.26 +0.63 2026635
台湾
台湾积体电路 24.60 +0.34 +1.40 2970375
联电 2.27 +0.01 +0.44 98657
日月光 7.08 +0.08 +1.14 465539
硅品精密 8.32 +0.13 +1.59 502298
和信超媒体 0.74 -0.02 -2.62 109144
友达 5.74 +0.31 +5.71 704613
中华电信 32.06 +0.21 +0.66 18716
台湾国际航电 45.46 +0.30 +0.65 847382
香港
中国移动 68.13 -0.07 -0.10 128568
中国联通 17.92 +0.09 +0.50 90953
中国电信 70.70 +0.14 +0.20 11155
中芯国际 5.76 -0.12 -2.04 17538
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 52
(完)
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