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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 41.89 -0.90 -2.10 1378776

搜狐 65.58 -0.11 -0.17 313591

网易 143.87 -0.52 -0.36 985029

百度 201.45 +1.26 +0.63 2026635

台湾

台湾积体电路 24.60 +0.34 +1.40 2970375

联电 2.27 +0.01 +0.44 98657

日月光 7.08 +0.08 +1.14 465539

硅品精密 8.32 +0.13 +1.59 502298

和信超媒体 0.74 -0.02 -2.62 109144

友达 5.74 +0.31 +5.71 704613

中华电信 32.06 +0.21 +0.66 18716

台湾国际航电 45.46 +0.30 +0.65 847382

香港

中国移动 68.13 -0.07 -0.10 128568

中国联通 17.92 +0.09 +0.50 90953

中国电信 70.70 +0.14 +0.20 11155

中芯国际 5.76 -0.12 -2.04 17538

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 52

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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