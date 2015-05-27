版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 06:27 BJT

****澳新经济指标预测--5月28日-6月4日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值     
    
    5月25日当周
    
    5月28日(四)
    0130 澳洲资本支出                              第一季       -2.4%      -2.2%
             建筑类支出                                         -2.5%      -2.6%
             机械类支出                                         -1.2%      -1.3%
    2245 新西兰建筑许可                               4月         --      +11.0%
    
    5月29日(五)
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数             5月         --       30.2%
                             企业活动指数                         --       41.3%
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      4月         --       +4.4%
    0130 澳洲民间信贷                                 4月       +0.5%      +0.5%
             房屋信贷                                             --       +0.5%
    
    6月1日当周
    
    5月31日-6月1日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                            5月         --          48
    
    6月1日(一)
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                            5月         --       +0.3%
    0130 澳洲建筑许可                                 4月         --       +2.8%
             民间建筑许可                                         --     　+1.1%
    0130 澳洲企业库存                              第一季         --       -0.8%
             企业获利                                             --       -0.2%
             企业税前获利                                         --       -9.6%
    2245 新西兰贸易条件(较前季)                    第一季        1.7%      -1.9% 
    
    6月2日(二)
    0130 澳洲经常帐(亿澳元)                        第一季         --      赤字96
    0430 澳洲央行利率决定                             6月         --       2.00%
    
    6月2-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                            5月         --       49.70 
    
    6月3日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季)             第一季         --       +0.5%
                          (较上年同期)                            --       +2.5% 
    
    6月4日(四)
    0130 澳洲零售销售(较上月)                         4月         --       +0.3%
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                4月         --   逆差13.22
             商品/服务进口(较前月)                                --       -2.0%
             商品/服务出口(较前月)                                --       -2.0%
    
    6月4-5日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                            5月          --         47 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐