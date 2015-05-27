澳新经济指标预测--5月28日-6月4日****

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月25日当周 5月28日(四) 0130 澳洲资本支出 第一季 -2.4% -2.2% 建筑类支出 -2.5% -2.6% 机械类支出 -1.2% -1.3% 2245 新西兰建筑许可 4月 -- +11.0% 5月29日(五) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 5月 -- 30.2% 企业活动指数 -- 41.3% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -- +4.4% 0130 澳洲民间信贷 4月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 6月1日当周 5月31日-6月1日 2330 澳洲AIG建筑业指数 5月 -- 48 6月1日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.3% 0130 澳洲建筑许可 4月 -- +2.8% 民间建筑许可 -- +1.1% 0130 澳洲企业库存 第一季 -- -0.8% 企业获利 -- -0.2% 企业税前获利 -- -9.6% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一季 1.7% -1.9% 6月2日(二) 0130 澳洲经常帐(亿澳元) 第一季 -- 赤字96 0430 澳洲央行利率决定 6月 -- 2.00% 6月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 5月 -- 49.70 6月3日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.5% 6月4日(四) 0130 澳洲零售销售(较上月) 4月 -- +0.3% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 -- 逆差13.22 商品/服务进口(较前月) -- -2.0% 商品/服务出口(较前月) -- -2.0% 6月4-5日 2330 澳洲AIG建筑业指数 5月 -- 47 (完)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。