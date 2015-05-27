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市场报道 | 2015年 5月 28日 星期四 06:26 BJT

《美国重要政经日程》--5月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布4月成屋待完成销售指数

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款率

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存

1500 - EIA公布一周原油库存及产出数据(因假期从周三延至周四)

1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券发行

1530 - 财政部标售两年期浮息债券

1700 - 财政部标售七年期公债

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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