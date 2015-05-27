欧洲政经：希腊与债权人部分立场趋近，但仍存在分歧之处--经济部长

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透雅典5月28日 - 希腊经济部长史塔沙基斯(George Stathakis)周四表示，希腊及其国际债权人在以改革换现金的谈判中，在几个关键点上已经有交集，但在达成协议之前还有一些分歧需要弥合。
“目前协商还在继续当中，...但几个要点已有交集，”史塔沙基斯在Mega电视台的On Line节目中表示。“在协商中，还有需要弭平之处。”
希腊左翼政府周三表示，开始草拟与欧元区伙伴国及国际货币基金组织(IMF)的协议，将为希腊获得援助舖路。但欧洲官员斥之为一厢情愿的想法。
但德国财政部长朔伊布勒表示，在债务协商中没有太大的进展，他对于一些希腊官员的乐观心态感到意外。
史塔沙基斯表示，希腊没有“B计划”，尽管一些官员近来扬言若没有金援，下个月可能拖欠IMF贷款。
“我认为(达成)协议是条单行道，不然，我们将进入未知的水域，”他并称。
史塔沙基斯称，将达成一项全面的协议，而不是部分协议。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。