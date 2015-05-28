《全球主要央行动态》--5月28日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月21日-5月28日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。叶伦还重申3月时的观点，即一旦美联储开始升息，过程可能是逐步的。她还表示，升息的时机要看未来的经济数据。

美联储副主席费舍尔称何时开始升息周期将由数据决定，而不是日期决定。他还称，美联储货币政策委员会预计2018年前联邦基金利率将逐步升至3.25-4%。

费舍尔称，联储在进行近10年来首次升息时，应当权衡对全球经济的影响，并且可以预见金融市场将由此产生的一些波动。费舍尔未在讲话中给出升息时间表，但清楚地表明升息将近。

美联储公布的会议记录显示，四家联储银行继续说服联储上调贴现率，它们之前的多次努力均未能成功。会议记录显示，在4月28-29日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。相反，明尼阿波利斯联储总裁则要求将贴现率降至0.5%，以帮助实现联储设定的2%通胀目标。不过理事会选择与其他七家地区联储银行总裁站在一边，维持当前的贴现率水平不变。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，随着通胀走强以及经济料将摆脱第一季的疲弱态势，6月是开始考虑加息的合理时间。拉克尔重申他的观点，认为美联储应考虑6月升息，但他强调自己尚未拿定主意，将继续评估经济数据。

拉克尔表示，决策者应确保金融业债权人不会指望政府援助，且必须允许企业倒闭，以恢复市场纪律。

旧金山联储银行总裁威廉姆斯认为，美联储例行会议的会议记录太过详细，也吸引了投资者和新闻媒体的太多关注，以至于政策讨论的质量都受到了影响。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一表示，即使货币政策不应作为防范泡沫风险的主要工具，央行官员也应当意识到超宽松政策可能导致金融系统震荡。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)4月货币政策会议记录显示，决策官员上月一致认为，央行的资产购买计划正在发挥预期效果，但唯有各国政府实施改革，该计划才能展现出其全部效益。

消息人士称， 欧洲央行周三维持提供给希腊银行业的紧急资金上限不变，为2月以来首见，持续对希腊及其债权人施压，以达成以改革换取援助的协议。

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区经济前景比过去七年任何时候都要好，但成长速度料继续低于金融危机前的水平，仍需要进行可靠的改革。

欧洲央行管理委员会委员维斯科表示，尽管通缩疑虑已经缓解，欧洲央行仍必须继续执行购买资产计画，以确保欧元区通胀回到目标水准。

欧洲央行表示，将停止向媒体提供限时发布的新闻通稿，此前该行一位高级决策官员向对冲基金提前透露市场敏感信息，引发了一场风波。

**英国**

英国央行决策官员在5月会议上一致表决通过维持利率不变，官员的看法似乎并没有什么变化。货币政策委员会(MPC)的5月会议纪录亦显示，官员认为英国房价近期加快上涨，有可能重新构成风险。MPC以9-0票数通过维持利率于0.5%不变。

英国央行在一则声明中称，该央行计划对英国可能退出欧盟的影响进行评估，从而证实了该央行之前无意间发送给媒体的一封电邮。该邮件谈到了这一被认为是保密的研究项目。

英国央行货币政策委员会委员威尔称，油价下跌对英国2016年通胀率的影响可能大于预期

**日本**

日本央行维持其大规模货币刺激措施不变，并小幅上调对经济状况的评估，未受第一季度国内生产总值(GDP)数据影响。该数据表明日本经济复苏势头喜忧参半。

央行4月30日政策会议纪录显示，多数央行审议委员表示，消费者物价的风险偏向于下行，因长期通胀预期、消费者支出及产出缺口存有不确定性。央行在此次会议上推迟实现物价目标的时间，并暗示很多委员不能确定物价前景能否在今年稍晚刺激对进一步放松货币政策的预期。

副总裁岩田规久男称，实现2%通胀率目标的时间比先前预期的“推迟一些”。但他表示，通胀基本趋势正在稳步改善，薪资也在上升，日本可能在4月开始的下个财年上半年前后实现2%通胀率目标。

央行2014财年获利较上一年度增长39%，受助于所购大量公债的票息收入。央行数据显示，2013财年的获利增幅为26%。周三发布的声明中称，日本央行在截止3月的财年净利为1万亿(兆)日圆(81.3亿美元)，为2013年财年以来高点。

日本众议院批准丰田汽车前高管布野幸利加入日本央行审议委员会。外界认为，此举有利于央行总裁黑田东彦推行激进的刺激举措。

**中国**

中国央行周三发布报告称，2015年经济增长下行压力加大，但仍将处于合理区间。而物价水平有望维持低位波动。将综合运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

2014年中国人民银行年报指出，未来一段时期，中国经济增长仍面临一定的困难。从国际看，资本流动的不确定性增大，外需回升可能相对有限。但持续释放的发展潜能将支撑中国经济保持7%左右的中高速增长。

中国央行与智利中央银行签署了规模为220亿元人民币的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

央行国库局局长刘贵生周五表示，开展国库现金管理过程中，要强调国库现金管理工作与货币政策相协调，即财政政策和货币政策相协调，从而增强整个国家宏观政策的有效性。

**台湾**

台湾央行副总裁杨金龙宣布，外币结算平台将自28日起开办跨境日圆汇款服务；届时不但可当天汇款、当天到汇，银行亦可降低作业成本，并解决小型银行不易与日本地区建立通汇关系的困境。

央行宣布将扩大冲销一年期定存单的金额200亿台币，至每月1,500亿台币。市场交易人士认为，近期短率偏低，央行此举为控制市场游资，不希望市场短率过度偏低。台湾央行一位不愿具名官员表示，每月央行标售定存单并不是强制性的，银行要是有需求可以来标购，这不能算是中央银行的紧缩措施。

央行周二指出，总裁彭淮南今天下午与美联储前主席贝南克(Mr. Bernanke)会面；并就量化宽松政策(QE)及长期停滞(secular stagnation)问题交换意见。

**其他主要国家央行**

加拿大央行维持指标利率在0.75%不变，称加拿大经济未受美国首季成长疲弱影响，且表示美国第二季经济稳定增长应该扶助加拿大出口和企业投资。加拿大央行表示，加拿大经济和通胀前景与4月报告基本一致；重申在“排除”临时性因素后，基础通胀趋势为1.6-1.8%。总体通胀下降主要是因能源价格大幅下跌的临时性影响所致；核心通胀仍在2%以上，受过去加元走软提振。

韩国央行总裁李柱烈表示，尽管出口仍然疲弱，但内需有复苏迹象，并称将根据财经指标来决定政策。

南非央行维持指标附买回利率于5.75%不变。

俄罗斯新闻社(RIA)援引俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva称，央行不排除调整最近宣布的汇市干预规模。

俄罗斯央行第一副总裁Dmitry Tulin周二表示，他希望央行能够继续下调指标利率。 (完)

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