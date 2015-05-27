英国数据：5月消费者信心攀升至一年高点--YouGov/Cebr

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透伦敦5月28日 - 周四公布的一项调查显示，英国5月消费者信心攀升至一年最高水平，更多家庭预期自身财务状况将在未来12个月有所改善。
调查公司YouGov和经济顾问咨询公司Cebr的5月消费者信心指数从4月的113.6上升至115.1，是去年5月以来最高。
该调查是在英国保守党意外赢得大选之后展开的，调查也显示，26%的受访者预计，他们的家庭财务状况将在未来12个月有所改善，这是2010年3月以来的最高比例。
“在就业数据改善、‘良性’通缩以及薪资增长的背景下，消费者信心攀升，”Cebr副总监Scott Corfe表示。
“虽然最新国内生产总值(GDP)数据弱于预期，但可能会被上修，从而显示总体经济相对强劲。”
数据公司Nielsen周三公布的另一项调查显示，2015年第一季度英国消费者信心达到九年高点，英国人对工作前景日益乐观。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)