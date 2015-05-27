欧洲政经：欧洲央行2月来首次未上调希腊ELA上限，尽管存款外流增加

路透雅典5月27日 - 欧洲央行(ECB)周三维持提供给希腊银行业的紧急资金上限不变，为2月以来首见，持续对希腊及其债权人施压，以达成以改革换取援助的协议。

银行业者对路透表示，由于担心希腊下个月可能无法向国际货币基金组织(IMF)偿还贷款而违约，加上对可能实施资本控制感到担忧，过去一周希腊银行存款外流的情况再度加剧。

一名银行业资深人士与一位政府官员表示，从流动性的状况来看，并没有将所谓紧急流动性援助(ELA)资金上限提高的必要，目前上限为802亿欧元。

“欧洲央行不会成为拔掉人工呼吸器的那个人。欧洲央行了解银行体系的忍耐力与缓冲情况，并将密切监控情势，”一位匿名银行业资深人士表示。

银行界一名消息人士称，上限之所以不变，是因为存款流出的情况已经放缓至低水平，未动用的流动性缓冲因而相当充足。

欧洲央行拒绝表示意见。