欧洲政经：欧洲央行2月来首次未上调希腊ELA上限，尽管存款外流增加

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透雅典5月27日 - 欧洲央行(ECB)周三维持提供给希腊银行业的紧急资金上限不变，为2月以来首见，持续对希腊及其债权人施压，以达成以改革换取援助的协议。
银行业者对路透表示，由于担心希腊下个月可能无法向国际货币基金组织(IMF)偿还贷款而违约，加上对可能实施资本控制感到担忧，过去一周希腊银行存款外流的情况再度加剧。
一名银行业资深人士与一位政府官员表示，从流动性的状况来看，并没有将所谓紧急流动性援助(ELA)资金上限提高的必要，目前上限为802亿欧元。
“欧洲央行不会成为拔掉人工呼吸器的那个人。欧洲央行了解银行体系的忍耐力与缓冲情况，并将密切监控情势，”一位匿名银行业资深人士表示。
银行界一名消息人士称，上限之所以不变，是因为存款流出的情况已经放缓至低水平，未动用的流动性缓冲因而相当充足。
欧洲央行拒绝表示意见。
三名银行界人士表示，4月的存款流出额，从3月的19.1亿欧元增加至50亿欧元左右。希腊央行周五将公布正式的4月存款数据。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。