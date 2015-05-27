《中国报摘》--中国证券报5月28日

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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* 头版头条:
--业内人士认为，一系列进展标志着深化国企改革总体指导意见和相关配套文件呼之欲出，在顶层设计“发令枪”打响后，涉及万亿级市值的国资改革行情有望升温。
* 其他:
--据同花顺IFind统计显示，截至周三(27日)，已有972家上市公司发布中期业绩预告，逾六成公司预喜，其中110家公司预计上半年净利润翻番。
--长江证券 拟与天风证券共同出资设立一家基金管理公司，注册资本为1.5亿元人民币，其中天风证券为第一大股东，持股比例为35%；长江证券出资4,800万元，持股32%，为第二大股东。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。