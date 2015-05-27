《中国报摘》--中国证券报5月28日

--业内人士认为，一系列进展标志着深化国企改革总体指导意见和相关配套文件呼之欲出，在顶层设计“发令枪”打响后，涉及万亿级市值的国资改革行情有望升温。

--据同花顺IFind统计显示，截至周三(27日)，已有972家上市公司发布中期业绩预告，逾六成公司预喜，其中110家公司预计上半年净利润翻番。

--长江证券 拟与天风证券共同出资设立一家基金管理公司，注册资本为1.5亿元人民币，其中天风证券为第一大股东，持股比例为35%；长江证券出资4,800万元，持股32%，为第二大股东。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)