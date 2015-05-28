《中国报摘》--其他报纸重要消息5月28日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**证券时报**
--中国人民大学国际学院金融风险实验室与融360联合发布报告称，目前部分网贷(P2P)平台坏账率已经升到20%以上，其中不乏一些知名度较高和规模较大的平台。
--郑州商品交易所称，将于6月11日开展菜籽油、玻璃和动力煤期货夜盘交易。目前，中国已有25个期货品种开展夜盘交易，涵盖了大部分活跃的期货品种。
--郑商所发布通知，对风控和套保两业务实施细则六项内容进行了大幅调整，减少保证金调整梯度，降低近月合约保证金水平，放宽甲醇、PTA(精对苯二甲酸)、白糖等五个品种限仓标准等。
**第一财经日报**
--国家发改委新一批“工程包”项目拟向国务院申报。据悉,这是继“七大工程包”和“六大领域消费工程”后，第三批投资储备工程，涉及轨道交通等基建和新兴产业。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。