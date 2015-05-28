版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 08:17 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月28日

**证券时报**

--中国人民大学国际学院金融风险实验室与融360联合发布报告称，目前部分网贷(P2P)平台坏账率已经升到20%以上，其中不乏一些知名度较高和规模较大的平台。

--郑州商品交易所称，将于6月11日开展菜籽油、玻璃和动力煤期货夜盘交易。目前，中国已有25个期货品种开展夜盘交易，涵盖了大部分活跃的期货品种。

--郑商所发布通知，对风控和套保两业务实施细则六项内容进行了大幅调整，减少保证金调整梯度，降低近月合约保证金水平，放宽甲醇、PTA(精对苯二甲酸)、白糖等五个品种限仓标准等。

**第一财经日报**

--国家发改委新一批“工程包”项目拟向国务院申报。据悉,这是继“七大工程包”和“六大领域消费工程”后，第三批投资储备工程，涉及轨道交通等基建和新兴产业。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐