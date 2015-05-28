中港个股：光大控股放弃参与旗下光大证券A股增发，因后者将发行H股

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月28日 - 中国大型券商--光大证券 周四公告称，公司第二大股东光大控股 已决定放弃参与公司的A股定向增发，因光大证券将发行H股，若参与A股增发可能会涉及证券法所列的短线买卖情况。
去年11月，光大证券提出拟向光大控股等在内的不超过10名投资者增发至多6亿A股，其中光大控股承诺认购不超过2,000万股。今年3月，光大证券公布H股发行方案，拟发行至多6.8亿H股，并授予簿记管理人不超过1亿股H股的超额配售权。
公告指出，光大控股认为H股发行方案实施过程中，因国有股减持政策可能引起股份变动情况，可能受到证券法第四十七条相关规定的制约限制，光大控股决定不再认购光大证券定向增发股票。
证券法第四十七条规定，持有上市公司5%以上的股东，将其持有公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出六个月后又买入，所得收益归公司所有。
光大证券同时调整A股增发计划的募集资金投向，删除了原有的境内外证券类资产收购及投入项目，以及向光大幸福国际租赁公司的投入。调整后的募资运用包括：拓展综合金融服务、以资本中介业务为核心打开业绩增长空间、加大信息系统的资金投入。
上述募资投向调整主要是为了理顺公司A股增发和H股发行的资金投向上的重叠。在光大证券H股发行方案中，其募集资金投向之一就是境内外证券类资产收购及投入。
光大证券A股周三收报34.41元，过去一个月累计下跌2.2%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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