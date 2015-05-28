表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京5月28日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至 5月23日当周，外资继续买超日本股票。 外资5月23日止当周在日本股市买超5,612亿日圆，前一周为买超1,87 2亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券9,118亿日圆，前一周为买超11,01 8亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 5月17日-5月23日 +561.2 +39.2 -737.8 5月10日-5月16日 +187.2r -672.8 -383.4 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 5月17日-5月23日 +265.1 +911.8 -29.1 5月10日-5月16日 +39.4 +1,101.8r +42.4 5月 3日-5月 9日 +96.3 +394.8r +92.1 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s) 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s) (完) (编译 刘秀红；审校 郑茵)