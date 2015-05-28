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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 08:04 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京5月28日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至
5月23日当周，外资继续买超日本股票。
    
    外资5月23日止当周在日本股市买超5,612亿日圆，前一周为买超1,87
2亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券9,118亿日圆，前一周为买超11,01
8亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
        外资在日本投资(负值代表卖超)：
                         股市          债市        货币市场
    5月17日-5月23日     +561.2          +39.2         -737.8 
    5月10日-5月16日     +187.2r        -672.8         -383.4 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市           债市        货币市场
    5月17日-5月23日     +265.1         +911.8          -29.1 
    5月10日-5月16日     +39.4       +1,101.8r          +42.4
    5月 3日-5月 9日     +96.3         +394.8r          +92.1
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)
 (完)
  
 (编译 刘秀红；审校 郑茵)

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