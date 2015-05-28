《全球汇市》美元兑日圆徘徊在2007年高点附近，兑其他货币整固

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
大宗商品货币中，新西兰元兑美元表现最佳，此前恒天然(Fonterra)表示，预期全球乳制品需求最终将会回升。
新西兰元兑美元 升至0.7254美元，脱离两个月低位0.7212美元。
周四亚洲盘，0130GMT出炉的澳洲资本支出数据将备受关注。投资者急欲得知2015/16财年投资支出的最新预估。
若支出计划令人失望，无疑将使得进一步降息的预期升高，并削弱澳元。澳元兑美元 从隔夜的一个月低位0.7690小升至0.7729。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0890 1.0903 -0.12 -9.98 1.2097
美元/日圆 123.74 123.65 +0.07 +3.39 119.68
欧元/日圆 134.75 134.82 -0.05 -6.93 144.78
美元/瑞郎 0.9498 0.9490 +0.08 -4.46 0.9941
英镑/美元 1.5342 1.5353 -0.07 -1.48 1.5573
美元/加元 1.2458 1.2450 +0.06 +7.23 1.1618
澳元/美元 0.7729 0.7721 +0.10 -5.37 0.8168
新西兰元/美元 0.7240 0.7263 -0.32 -7.14 0.7797
澳元/日圆 95.640 95.470 +0.18 -2.16 97.750
新西兰元/日圆 89.590 89.810 -0.24 -3.99 93.310
英镑/日圆 189.84 189.84 +0.00 +1.86 186.38
澳元/新西兰元 1.0674 1.0623 +0.48 +1.96 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张荻/李爽/刘秀红/戴素萍 审校 张涛/白云)
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