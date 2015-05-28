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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 08:13 BJT

《中国重要政经日程》--5月28日

==========================近期重要政经日程==========================

5/30（周六）

--首届中国人民大学世界经济论坛在北京召开。

--第九届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京召开。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 王蕾；审校 沈燕)

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