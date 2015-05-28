更新版 1-日本数据：4月零售销售反弹，缓解央行扩大刺激的压力

(新增细节和背景)

* 日本4月零售销售较上年同期增长5.0%，预估增幅5.4%

* 数据进一步印证了消费者信心改善

* 消费上升支持日本央行对经济前景的乐观看法

路透东京5月28日 - 周四公布的数据显示，日本4月零售销售较上年同期增长5.0%，是四个月来首次实现增长。该数据支持日本央行有关消费支出正在缓慢上行并帮助经济稳步复苏的看法。

该数据进一步印证了消费者信心改善，并缓解了日本央行近期扩大刺激计划规模的压力。

4月零售销售增幅略低于路透调查预估的5.4%；3月零售销售下降9.7%。

去年4月消费税上调之前消费激增，而之后由于税率上调导致日本经济去年陷入温和衰退，消费又出现下行，因此零售销售同比数据有所扭曲。

但零售销售上升仍是政策制定者欢迎的信号，他们希望薪资增长以及汽油价格低企将提升家庭可支配收入，并促使他们增加消费。