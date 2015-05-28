《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月28日

*工商时报：

--金管会限时限量开放寿险资金可协助集团布局亚洲，国泰金控 总经理李长庚表示，很努力在寻找机会，但建议金管会开放寿险资金除了可投资亚洲银行、证券及保险业，也能参与当地基础建设及放款，将〞打群架〞的力量发挥到更大，强化与当地的关系。

--新寿以10.48亿台币标下台中靠台铁成功站附近的两块土地，面积共3,689坪(1坪约3.31平方米)，换算每坪仅28.41万台币，新光金控 财务长徐顺鋆表示，这是〞进可攻、退可守〞的布局，可作银发族出租住宅或旅馆。

*经济日报：

--立委认为遗产及赠与税率降至10%，成为扩大贫富差距的推手，主张调高税率至30%，并恢复对夫妻间赠与课征赠与税。财政部长张盛和同意，将在六个月内全面检讨遗赠税法，决定有无必要翻修。

--富邦金 董事长蔡明忠指出，银行资金缺乏有效利用，只能买可转让定期存单(NCD)跟公债，但资金调节如果太仰赖央行发行NCD，一旦窗口关闭，就什么也不能做。

--陆客来台中转议题在夏张会上取得突破性进展，知情人士表示，双方将在两岸两会第11次高层会谈上以〞共同意见〞方式发表，近期会先安排第二次业务沟通，地点未定，推估时间可能落在6月上旬。

--根据金管会掌握的讯息，大陆短期内可能开放大陆境内企业及银行直接来台发行宝岛债，并将人民币汇回大陆，一旦放行，三类大陆企业将会受惠，有助扩大台湾的宝岛债市场及人民币资金回流。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。