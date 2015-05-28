《全球重要经济事件一览表》--5月28日-6月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月28日(四)

新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在新加坡金融管理局银行监理和监管联席会议上发表讲话(0620)。

新加坡--20国集团(G20)和经济合作暨发展组织(OECD)就机构投资者和长期投资举行高级别圆桌会议。

美国HELENA--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在社区领袖午餐会上就货币政策发表演说。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在2015年度会议之后召开新闻发布会(0915)。

法兰克福--欧洲央行在副总裁冈斯坦西欧主持的新闻发布会上发布金融稳定性报告(0800)。

5月29日(五)

索非亚--欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说(1100)。

5月30日(六)

西班牙巴塞罗那--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说。(0730)

6月1日(一)

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议。

美国哈特福德--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(1305)。

6月2日(二)

悉尼--澳洲央行召开议息会议。(0430)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2015年论坛。(至6月3日)

6月3日(三)

卢森堡--卢森堡财政部长Pierre Gramegna在卢森堡人民币论坛上发表演说。

开普敦--2015年非洲世界经济论坛。(至6月5日)

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至6月4日)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥银行研讨会上发表演说(1815)。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率声明并举行新闻发布会(1145)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年经济前景初版。

日本三重县--日本央行政策委员会审议委员白井早由里对企业领袖发表演说。

6月4日(四)

东京--日本央行总裁黑田东彦就货币政策发表演说。(0000)

伦敦--英国央行宣布利率决议。(1100)

赫尔辛基--欧洲央行/芬兰央行召开题为“实现平衡：零售支付领域的创新、信任和监管”的会议(至6月5日)。发言者包括欧洲央行执委莫尔许和管委利卡宁、墨西哥央行官员Lorenza Martinez Trigueros、澳洲央行支付政策部门主管Tony Richards。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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