《新兴市场重要经济事件预告》--5月28日-6月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月28日(四)

新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在新加坡银行业监管机构联席会议上发表讲话(0620)。

新加坡--20国集团(G20)-经济合作暨发展组织(OECD)高层圆桌会议，主题为机构投资者与长期投资。

曼谷--泰国央行总裁张旭州在2015年大湄公河投资论坛发表讲话。

5月29日(五)

索非亚--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际货币基金组织(IMF)/世界银行全体会议上讲话(1100)。

安卡拉--土耳其央行发布金融稳定报告(0700)。

6月1日(一)

圣地亚哥--智利央行将公布5月政策会议纪录(1230)

6月2日(二)

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至6月3日)。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至6月3日)。

孟买--印度央行举行货币政策会议。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2015年论坛(至6月3日)。

6月3日(三)

开普敦--世界经济论坛2015年非洲峰会(至6月5日)。

巴西利亚--巴西央行公布利率决定(2200)。

华沙--波兰央行公布利率决定(0930)。

6月4日(四)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1400)。

赫尔辛基--欧洲央行/芬兰央行召开题为“实现平衡：零售支付领域的创新、信任和监管”的会议(至6月5日)。发言者包括欧洲央行执委莫尔许和管委利卡宁、墨西哥央行官员Lorenza Martinez Trigueros、澳洲央行支付政策部门主管Tony Richards。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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