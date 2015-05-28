《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月28日

路透香港5月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较 .(1美元=7.7559港元 ) 美国股市周三大幅收涨，道琼工业指数 收涨121.45点，或0.67%，收报18,162.99点；Na sdaq指数触及纪录收盘高位，科技和医疗保健股带领大盘反弹，且市场乐观地认为希腊将避免违约 。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 163.000 0.35 29614 12.642 -0.30 中国铝业 15.810 -1.25 26590 4.905 0.30 中国移动 68.130 -0.10 128568 105.682 0.17 中国人寿 25.460 -1.25 165432 13.164 -66.33 中石油 123.880 0.43 18827 9.608 0.08 中石化 91.340 -0.31 38366 7.084 -0.36 汇丰控股 47.810 0.87 2437431 74.162 0.02 中电信 70.700 0.20 11155 5.483 0.43 中国联通 17.920 0.50 90953 13.899 -0.01 兖州煤业 9.760 1.88 22416 7.570 -0.27 华能国际 57.600 1.82 10712 11.168 0.98 南方航空 51.900 0.37 12254 8.051 1.14 东方航空 40.310 2.05 8550 6.253 0.85 中芯国际 5.760 -2.04 17538 0.893 0.39 （完） (整理 梁慧仪)