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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 08:29 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月28日

路透香港5月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较
.(1美元=7.7559港元 )
    
    美国股市周三大幅收涨，道琼工业指数 收涨121.45点，或0.67%，收报18,162.99点；Na
sdaq指数触及纪录收盘高位，科技和医疗保健股带领大盘反弹，且市场乐观地认为希腊将避免违约
。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       163.000    0.35      29614            12.642      -0.30
 中国铝业                      15.810   -1.25      26590             4.905       0.30
 中国移动                      68.130   -0.10     128568           105.682       0.17
 中国人寿                      25.460   -1.25     165432            13.164     -66.33
 中石油                       123.880    0.43      18827             9.608       0.08
 中石化                        91.340   -0.31      38366             7.084      -0.36
 汇丰控股                       47.810    0.87    2437431            74.162       0.02
 中电信                        70.700    0.20      11155             5.483       0.43
 中国联通                      17.920    0.50      90953            13.899      -0.01
 兖州煤业                       9.760    1.88      22416             7.570      -0.27
 华能国际                      57.600    1.82      10712            11.168       0.98
 南方航空                      51.900    0.37      12254             8.051       1.14
 东方航空                      40.310    2.05       8550             6.253       0.85
 中芯国际                       5.760   -2.04      17538             0.893       0.39
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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