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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 08:48 BJT

《香港报摘》--经济日报5月28日

* 要闻版头条：

--酝酿三年多，中港基金互认终公布，财经事务及库务局局长陈家强称，短期内香港将享有基金互认“独家”地位，相信长远有利建设成亚太区基金中心。

* 其他：

--中电信 管理层表示，冀与有金融牌照的公司合作，开拓教育、医疗等“互联网+”应用服务，及进一步发展线上支付产品，分析指业务短期内对集团盈利不会有太大影响。

--佳兆业 前执董兼副主席谭礼宁已重返佳兆业，谭礼宁接受查询承认由主席郭英成邀其回归，并担任顾问，就债务重组等给予意见。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 梁慧仪/张喜良)

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