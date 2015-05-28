《香港报摘》--经济日报5月28日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--酝酿三年多，中港基金互认终公布，财经事务及库务局局长陈家强称，短期内香港将享有基金互认“独家”地位，相信长远有利建设成亚太区基金中心。
* 其他：
--中电信 管理层表示，冀与有金融牌照的公司合作，开拓教育、医疗等“互联网+”应用服务，及进一步发展线上支付产品，分析指业务短期内对集团盈利不会有太大影响。
--佳兆业 前执董兼副主席谭礼宁已重返佳兆业，谭礼宁接受查询承认由主席郭英成邀其回归，并担任顾问，就债务重组等给予意见。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 梁慧仪/张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。