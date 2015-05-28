《交易视点》台债利率仍有缓步下跌机会--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月28日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，104/5期公债受美债朝区间下缘接近与标售结果良好而偏多，利率仍有缓步下跌的机会。五年券104/9期 区间1.00-1.03%，10年券104/5期 区间1.50-1.56%。
IRS(利率交换)市场昨日早上陷入观望，下午出现零星成交。二年成交0.97%，五年成交1.29%。短期有缓步走低的机会。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。