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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 08:55 BJT

《交易视点》台债利率仍有缓步下跌机会--群益金鼎证券

路透台北5月28日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，104/5期公债受美债朝区间下缘接近与标售结果良好而偏多，利率仍有缓步下跌的机会。五年券104/9期 区间1.00-1.03%，10年券104/5期 区间1.50-1.56%。

IRS(利率交换)市场昨日早上陷入观望，下午出现零星成交。二年成交0.97%，五年成交1.29%。短期有缓步走低的机会。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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