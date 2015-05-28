《香港报摘》--信报5月28日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--港股资金泛滥，昨天出现一幕反常现象，五只配股集资的股份不跌反升；有分析认为，最重要是有炒作主题，市场胜在钱多，不怕股份“抽水”。
* 其他：
--瑞安房地产 原定今年内分拆商业地产业务中国新天地上市，但至今未有进展，主席罗康瑞表示，不希望新天地只是一只单纯的收租股，目前仍在不断优化经营模式，不希望有上市折让，暂未有目标上市时间。
--汉能薄膜发电 主席李河君在新华社昨天播出的访谈节目《真相》中，首度开腔回应股价暴跌事件，强调汉能从未拖欠过银行贷款，被港监管部门调查更纯属谣言。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 梁慧仪/张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。