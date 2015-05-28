《香港报摘》--信报5月28日

* 要闻版头条：

--港股资金泛滥，昨天出现一幕反常现象，五只配股集资的股份不跌反升；有分析认为，最重要是有炒作主题，市场胜在钱多，不怕股份“抽水”。

* 其他：

--瑞安房地产 原定今年内分拆商业地产业务中国新天地上市，但至今未有进展，主席罗康瑞表示，不希望新天地只是一只单纯的收租股，目前仍在不断优化经营模式，不希望有上市折让，暂未有目标上市时间。

--汉能薄膜发电 主席李河君在新华社昨天播出的访谈节目《真相》中，首度开腔回应股价暴跌事件，强调汉能从未拖欠过银行贷款，被港监管部门调查更纯属谣言。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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