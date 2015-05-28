芝加哥期市：小麦期货连续第四日下跌，因美国小麦挺过恶劣天气考验

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
6月玉米期货 上涨0.1%至每蒲式耳3.49-3/4美元。上交易日盘中曾触及合约低位3.48-3/4美元，终场收跌1.55%。
俄罗斯最重要的小麦出口地之一--Rostov，今年的产量将持平或更低，因去年秋季降雨不多，且目前的天气炙热，未来几周若没有更多的雨水，情况恐将恶化。
美国冬麦的作物生长优良率为45%，持平于一周前，但高于去年的30%。春麦的优良率为69%，高于一周前的65%。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 487.25 -0.50 -0.10% -1.27% 491.28 40
CBOT玉米 349.75 0.25 +0.07% -1.48% 365.69 28
CBOT大豆 927.00 0.00 +0.00% +0.49% 962.32 26
CBOT稻米 $9.46 $0.03 +0.32% +0.42% $9.87 46
美国原油 $57.69 $0.18 +0.31% -0.59% $58.49 42
汇率
欧元/美元 $1.090 -$0.001 -0.06% +0.21%
美元/澳元 0.773 0.001 +0.13% -0.04%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/戴素萍 审校 许娜/李爽)
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