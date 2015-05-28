全球金市：金价接近两周低点，美元强势和美国升息前景打压需求

美联储主席叶伦上周表示，预计美联储今年晚些时候加息。此后美元一直受到强烈追捧。

本周公布其他数据显示，美国核心资本支出、新屋销售和消费者信心都强于预期，也支持了叶伦的看法和美元。

强劲数据加之美元上涨，削弱了对黄金的避险买需。若加息还将打压黄金魅力。

交易员还关注希腊债务危机，若情况恶化则可能触发黄金的避险需求。

希腊经济部长史塔沙基斯(George Stathakis)周四表示，希腊及其国际债权人在以改革换现金的谈判中，在几个关键点上已经有交集，但在达成协议之前还有一些分歧需要弥合。 (完)

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